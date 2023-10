STF autoriza criação do 5.569º município brasileiro após 20 anos

Vista aérea de Boa Esperança do Norte, MT. Foto: reprodução

Após uma luta de mais de 20 anos, a cidade de Boa Esperança do Norte, no Mato Grosso, finalmente teve sua emancipação das cidades de Nova Ubiratã e Sorriso, tornando-se o 5.569° município do país.

A autorização para a criação foi concedida durante uma sessão virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) em 6 de outubro, e já se prepara para as eleições 2024, quando elegerá prefeito e vereadores pela primeira vez.

Com uma população de aproximadamente 7 mil habitantes, Boa Esperança do Norte tem sua economia fundamentada no setor do agronegócio e vinha batalhando por sua independência por mais de duas décadas. O novo município está situado a 132 km da zona urbana de Sorriso e a 73 km de Nova Ubiratã.

No pleito do ano anterior, ambas as cidades expressaram uma preferência significativa pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com 74% dos votos no segundo turno em Sorriso e 60% em Nova Ubiratã.

Apesar de ter sido inicialmente emancipada em março de 2000 por meio da aprovação de uma lei pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, a emancipação de Boa Esperança do Norte foi contestada no mesmo ano, quando o Tribunal de Justiça considerou a lei inconstitucional após uma ação impetrada pelo município de Nova Ubiratã.

Fonte:diariodocentrodomundo

