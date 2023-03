Operação Curupira chega para base em Novo Progresso

A primeira etapa da ação embargou garimpos, destruiu maquinários e fez apreensões em São Félix do Xingu – (Foto:Divulgação)



A secretaria de segurança pública chegou em Novo Progresso, no sudoeste do estado do Para, para instalar às bases da operação Curupira.

Conforme prometido pelo governo estadual, a operação chegou e vai ficar baseada na cidade de Novo Progresso e outra no distrito de Vila Isol (distante 85 km de Novo Progresso).

Conforme informação, o secretário de Segurança Pública do Estado do Pará, Ualame Machado, vem ainda esta semana para fazer o lançamento da operação em Novo Progresso-PA.

São bases permanentes da operação que combate crimes ambientais, por determinação do governador. Segundo o secretário de segurança Ualame Machado, operação visa combater os crimes ambientais, conforme decreto de emergência decretado pelo Governador Helder Barbalho (MDB).

Novo Progresso saiu da lista e não aparece como o município que mais desmatou no mês de fevereiro – apareciam antes. As forças de segurança estão agindo não só para enfrentar o desmatamento, mas também a extração de madeira e o garimpo ilegal.

A Operação Curupira, deflagrada no último dia 15 para combater o desmatamento, a exploração ilegal de recursos naturais, incêndios florestais e outros atos ilícitos que causam impactos ao meio ambiente. Em Novo Progresso, será implantada uma base fixa que coordenará ações planejadas especificamente para as áreas do município.

A estratégia de implantar e manter bases fixas nos pontos estratégicos dos municípios tem sido o diferencial na Operação Curupira, já que reforça a presença do Estado de forma permanente para inibir as ações criminosas na área, como tem sido observado desde a chegada dos agentes no município. A operação não tem data para encerrar.

