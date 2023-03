Prefeitos do Pará participarão de evento internacional sobre políticas públicas para a infância em São Paulo

Os prefeitos Luziane Solon, de Benevides, e Darci Lermen, de Parauapebas, estão entre as autoridades já confirmadas no “1º Encontro Brasileiro de Cidades das Crianças” e no “Fórum Internacional das Infâncias”, eventos que serão realizados a partir de sábado, dia 18, na cidade de Jundiaí (SP).

Autoridades e especialistas sobre o tema vão se reunir para discutir, apresentar ações e incentivar propostas com foco na criança, especialmente durante a primeira infância, período mais fértil e decisivo na formação do ser humano.

Luiz Fernando Machado, prefeito de Jundiaí, será o anfitrião desses encontros, que contarão com a presença especial do pedagogo e pensador Francesco Tonucci, mais conhecido como Frato, fundador da Rede Mundial Cidade das Crianças, que vem ao Brasil pela primeira vez.

A Rede Mundial Cidade das Crianças existe há 31 anos e é composta por mais de 200 cidades, em 15 países da Europa e da América Latina. Sua proposta é garantir nas localidades integrantes a liberdade e a autonomia das crianças como condição para que as suas sociedades sejam verdadeiramente democráticas.

“Este será um importante debate que teremos satisfação em participar, não apenas porque temos muito a dizer — e sim porque, para Jundiaí, é muito natural e gratificante a valorização que damos à infância. Porque nós somos, sim, com muito orgulho, a Cidade das Crianças”, diz Luiz Fernando Machado.

Para o “1º Encontro Brasileiro de Cidades das Crianças”, os debates serão nos dias 19 e 20 de março, com os temas “Redes Internacionais”, Promoção da Saúde, “Educação Inovadora” e “Áreas de Brincar”, além de visitas guiadas a equipamentos públicos, a fim de mostrar na prática como as políticas públicas funcionam.

Já a programação do “Fórum Internacional da Infância”, entre os dias 21 e 23 de março, trará os seguintes temas de debate: “Promover a Participação”, “Garantir a Autonomia” e “Direito à Cultura”. No dia 24, das 9h às 12h, acontece a cerimônia de encerramento no parque Mundo das Crianças.

“Estamos muito felizes e honrados com a confirmação da participação de Luziane Solon e Derci Lermen em nosso evento”, conclui o prefeito de Jundiaí.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Jundiaí

Por: Jornal Folha do Progresso em 13/03/2023/15:42:28

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...