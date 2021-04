Ex-marido é suspeito de matar funcionária pública em Uruará

(Foto:Reprodução) – Hioleny Furtado de Moura, de 36 anos, foi encontrada morta na casa onde vivia. Vítima era ameaça pelo ex-companheiro.

Hioleny Furtado de Moura, de 36 anos, foi encontrada morta na casa onde morava no município de Uruará, no sudoeste paraense. A mulher foi achada sem vida pelo pai, por volta das 7 horas desta segunda-feira (12). O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, que foi detido.

Segundo informações do boletim de ocorrência registrado na delegacia da cidade, não havia sinais de arrombamento na residência. A porta da casa estava trancada com a chave pendurada pelo lado de fora.

O cadáver não apresentava lesões aparentes, mas havia sangue por alguns cômodos da casa. A Polícia Civil suspeita de que se trate de feminicídio, já que Hioleny vinha sendo ameaçada pelo ex-marido.

O suspeito foi detido para prestar esclarecimentos. O caso segue sendo investigado.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Apenas o resultado do exame de necropsia, realizado por peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), poderá indicar com precisão a causa da morte da vítima. As informações são do site Confirma Notícias.

Por:Redação Integrada

