Operação da PF mira grupo suspeito de lavar R$ 32 milhões e importar 100 kg de ouro ilegal

PF cumpre mandados contra grupo suspeito de contrabandear ouro — Foto: Ascom/PF

Operação “La Cadena” cumpre 40 mandados expedidos 1ª Vara da Justiça Federal em Roraima.

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (15) a operação “La Cadena”, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso suspeito importar mais de 100 kg de ouro ilegal da Venezuela e lavar mais de R$ 32 milhões.

O g1 e a Rede Amazônica apuraram que o grupo é formado por venezuelanos e brasileiros. Eles também são suspeitos de contrabandear ouro ilegal extraído da Terra Yanomami. O minério era levado primeiro para São Paulo e depois para o oriente médio.

Ao todo, mais de 70 policiais federais cumprem 40 mandados expedidos 1ª Vara da Justiça Federal em Roraima, após representação da PF e manifestação favorável do Ministério Público Federal.

São quatro mandados de prisão preventiva, 14 de busca e apreensão, seis de condução coercitiva para monitoramento eletrônico e 16 de sequestro de bens.

PF cumpre mandados de busca e apreensão — Foto: Ascom/PF

As investigações, conforme a PF, indicam que o grupo também faz exportação ilegal de grandes quantidades de alimentos para a Venezuela, com pagamento feito supostamente em ouro, introduzido clandestinamente no Brasil. A aparência de legalidade dos valores era feita por meio de empresas em Roraima.

Os alvos são suspeitos, principalmente, dos crimes de Organização Criminosa, Contrabando, Descaminho, Sonegação Tributária e Lavagem de dinheiro.

Segundo a PF, as investigações iniciaram em abril de 2019, quando um veículo com restrição por roubo foi abordado por Policiais Militares em Pacaraima, fronteira do Brasil com a Venezuela.

O motorista estava com aproximadamente R$ 180 mil e disse que a quantia seria usada para compra de ouro venezuelano e que, inclusive, realizaria este tipo de compra mensalmente há pelo menos um ano, informou a PF.

O homem foi encaminhado à Polícia Federal e foi detectada relação do caso com investigados na operação Hespérides, deflagrada em dezembro de 2019 e que apurou o esquema de contrabando de ouro da Venezuela e de garimpos ilegais em Roraima.

Nas investigações da Operação Hespérides, a polícia descobriu que o ouro ilegal era “esquentado” como sucata, com registro de origem e qualidade omitidos.

Operação La Cadena

O nome da operação faz referência, em língua espanhola – em razão da nacionalidade venezuelana de parte dos envolvidos, tanto à forma estruturada da organização criminosa quanto ao local de destino dos alvos – a cadeia.

Por g1 RR — Boa Vista

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...