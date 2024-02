Professor é preso por estupro de vulnerável em Juína-Mato Grosso

(Foto: Reprodução/Juína News)- Um professor de 35 anos de idade foi preso nesta quarta-feira (21.Fev) enquanto lecionava em uma escola no município de Juína/MT. Em seu desfavor havia um mandado de prisão em aberto expedido em outubro de 2023 pela 3ª Vara do Fórum da Comarca em Juína.

O jornalismo do Juína News, apurou que a ordem judicial para recolher Felipe Dos Reis Silva, foi cumprido por uma guarnição da Força Tática que foi informada sobre o mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável contra uma criança menor de 6 anos. O crime teria ocorrido em meados de 2013/2014.

Os policiais diligenciaram até a escola onde o professor estava em sala de aula, e com o intuito de não expor o ambiente escolar, a guarnição conversou com o secretário da escola, que chamou o professor e lhe informou sobre o mandado de prisão, e que ele deveria acompanhar os policiais até a delegacia municipal.

No momento em que foi informado de sua prisão, ele passou mal, ocasião em que foi oferecido atendimento médico na Unidade De Pronto Atendimento (UPA) 24 horas para tomar alguma medicação, entretanto, ele dispensou esses cuidados, e foi conduzido pela guarnição, até a delegacia.

Após exame de corpo de delito, o professor foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da cidade de Juína, para cumprir a pena definitiva de 12 anos de reclusão.

Fonte: Juína News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/02/2024/16:16:44

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...