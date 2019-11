Operação da Polícia Federal destrói plantação de maconha em terra indígena no Pará

Polícia Federal deflagrou a Operação Facheiro IV. — Foto: Divulgação/ Polícia Federal

Operação Facheiro IV foi deflagrada no Pará e Maranhão. No total, foram destruídos aproximadamente 360 mil pés de maconha e apreendidas mais de uma tonelada da droga.

Uma operação realizada pela Polícia Federal no período de 16 a 31 de outubro nos estados do Pará e do Maranhão destruiu aproximadamente 360 mil pés de maconha e apreendeu mais de uma tonelada da droga pronta para o consumo. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (1º).

No Pará, as plantações estavam na Terra Indígena Alto Rio Guamá e no Polígono do Capim, regiões que compreendem os municípios de São Domingos do Capim, Concórdia do Pará, Bujarú, Tomé-Açu e Cachoeira do Piriá.

Segundo a PF, foram localizadas e inutilizadas 136 plantações de maconha, em uma área de cerca de 240 mil metros quadrados nos dois estados. A equipe policial também destruiu dos acampamentos e substâncias encontrados.

Foi lavrado um auto de prisão em flagrante delito por porte ilegal de armas de fogo e tráfico de drogas.

A operação contou com a participação da Coordenação de Aviação Operacional da Polícia Federal (CAOP/DIREX/PF), do Centro Tático Aéreo da Polícia Militar do Estado do Maranhão (CTA/SSP/MA), do Grupo Aéreo de Segurança Pública do Pará (GRAESP/SSP/PA), da Polícia Militar do Pará (PMPA) e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM/SSP/PA), totalizando aproximadamente 100 policiais de diferentes forças de segurança pública.

