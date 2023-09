Homem mata o próprio irmão com facada no coração em cidade do Pará

(Foto: Reprodução/Redes Sociais) – De acordo com o dicionário Oxford, o fratricídio é um tipo de homicídio cometido entre irmãos ou pessoas que compõem o mesmo grupo social minoritário. O fato é que, apesar do parentesco, não faltam registros na história da humanidade onde este tipo de crime tenha sido cometido por diversos fins, quase sempre motivados por desavenças.

Um homem, identificado como Joel Silva Maciel (foto em destaque), de 19 anos, foi morto a facadas na última quarta-feira (30) em Bonito, município do nordeste do Pará. Chama a atenção o fato de que o principal suspeito do crime se tratar do próprio irmão da vítima.

A fratricídio ocorreu na manhã da última quarta, por volta das 10h, no quintal de uma residência situada na rua Antônio Roseira, bairro São Raimundo, no centro de Bonito.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o corpo de Joel bastante ensanguentado. É possível notar que a faca usada para cometer o assassinato permaneceu cravada no peito da vítima, em cima do coração.

Conforme informações repassadas pela Polícia Civil do Pará, os trâmites periciais já foram solicitados e o crime segue sob investigação pela Delegacia de Bonito, com diligências policiais sendo realizadas na região para encontrar o suspeito do fratricídio.

Fonte: DOL/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/09/2023/16:01:55

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...