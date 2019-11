Publicado novo edital do concurso de servidores do Tribunal de Justiça do Pará

Inscrições começam nesta quarta-feira (30) (Foto tjpa:Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

Serão ofertadas vagas nos cargos de Analista Judiciário, Oficial de Justiça Avaliador e Auxiliar Judiciário em 16 Regiões Judiciárias do Estado

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) divulgou nesta quarta-feira, 30, o novo período de inscrições para o concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio. Agora os interessados poderão se inscrever das 10h desta quarta (30) até às 18h do dia 22 de novembro. A taxa de inscrição para nível superior é de R$ 110, enquanto que para nível médio R$ 90. Os pagamentos deverão ser feitos até o dia 13 de dezembro.

No total, serão ofertadas vagas nos cargos de Analista Judiciário, Oficial de Justiça Avaliador e Auxiliar Judiciário em 16 Regiões Judiciárias do Estado. O concurso público será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

As provas objetivas, a prova discursiva e a avaliação de títulos (somente para os candidatos aos cargos de nível superior), a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros serão realizadas nas cidades de Altamira, Belém, Marabá, Paragominas, Redenção e Santarém.

Mais informações

Caso esteja em Brasília, o candidato poderá obter informações referentes ao concurso público na Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, localizada na Universidade de Brasília (UnB), no Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cebraspe, na Asa Norte, ou por meio do telefone (61) 3448-0100. Também é possível obter informações via internet, no endereço eletrônico oficial e por meio do email sac@cebraspe.org.br.

