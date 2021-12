Operação da SEMAS embarga mais de 270 mil hectares de terras e interdita 62 garimpos ilegais no Pará

Ação ‘Amazônia Viva’ destrói 229 acampamentos e interdita 62 garimpos ilegais. — Foto: Alex Ribeiro – Ag. Pará

‘Amazônia Viva’: operação embarga mais de 270 mil hectares de terras e interdita 62 garimpos ilegais no Pará

Soma das áreas com histórico de desmatamento ilegal, que foram abrangidas na ação, é superior ao dobro do tamanho da cidade do Rio de Janeiro.

A operação ‘Amazônia Viva’ contabilizou o embargo de mais de 270 mil hectares de terras onde era praticado desmatamento ilegal, uma área superior ao dobro do tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Os dados são resultado das 18 etapas da ação.

Coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), a ‘Amazônia Viva’ emite alertas de desmatamento por satélites, verificados in loco por técnicos do setor.

As áreas onde há ocorrência de crimes ambientais sofreram embargo e qualquer atividade para o uso do local está proibida. Além de ser uma medida punitiva, o embargo tem como objetivo viabilizar a recuperação da área degradada e a regeneração do meio ambiente local.

A operação é realizada pela Força Estadual de Combate ao Desmatamento, que reúne fiscais da Semas e integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

De acordo com a secretaria, nas 18 fases, a ação já apreendeu mais de 12 mil m³ de madeira extraída de forma ilegal, além de mais de seis mil estacas ilegais de madeira.

Operação ‘Amazônia Viva’ divulga balanço de ações de combate ao desmatamento ilegal

O órgão apontou que, ao todo, 229 acampamentos foram destruídos e 62 garimpos ilegais foram interditados. Além disso, 138 armas de fogo e 637 munições usadas por acusados de crimes ambientais foram retiradas de circulação.

Segundo dados da ação, uma grande quantidade de equipamento usado em atividade ilegal também foi retirada de circulação: 126 tratores usados no desmatamento ilegal foram apreendidos e, destes, 50 foram destruídos; além de 344 motosserras utilizadas em derrubada de árvores confiscadas. (As informações são do

Por g1 Pará — Belém)

Por:Jornal Folha do Progresso

21/12/2021 17h27

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...