Operação da SEMMA-NP apreende mais de 400 metros de rede de pesca no Rio Jamanxim

Aproximadamente quatrocentos metros de redes de pesca e uma tarrafa foram apreendidos, na quarta-feira (12), no município de Novo Progresso, durante uma ação de fiscalização ambiental, que objetivou o combate à pesca predatória na área de preservação do Rio Jamanxim.

A fiscalização vai contribuir de forma ativa para diminuir ações irregulares no município. “O trabalho será realizado para acabar com a pesca predatória nos rios de Novo Progresso, que tem demandado por estes tipos de ações de fiscalização e monitoramento”.

Na operação apreendemos somente o material, não houve autuação e nenhum pescador foi conduzido para delegacia de policia civil por cometer crime ambiental, mas as operações vão acontecer com frequência no leito do rio e nos comércios do município, finalizou o secretário da SEMMA-NP Juliano Simionato.

O material apreendido foi incinerado pela secretaria de Meio Ambiente.

