Operação desarticula esquema milionário de tráfico de drogas no Pará

Operação cumpre mandados no Pará e em São Paulo. — Foto: Reprodução / Agência Pará

Agentes cumpriram 14 mandados de prisão em municípios do Pará e de São Paulo.

A operação “Héstia Infame”, da Polícia Civil (PC) do Pará, desarticulou um esquema de tráfico de drogas que desarticulou um esquema de tráfico de drogas, que movimentou R$ 3 milhões em seis meses.

Foram cumpridos nesta terça-feira (28) quatorze mandados de prisão e onze de busca e apreensão em municípios do Pará e de São Paulo.

Os mandados foram cumpridos por agentes da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), om apoio operacional de diversas unidades especializadas e expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Capanema, no nordeste do Pará.

Segundo a PC, a investigação teve início após a prisão em flagrante de um suspeito com 94 kg de maconha. A prisão revelou a existência de núcleos criminosos atuando no fornecimento de drogas na região do Salgado e do Caeté, no Pará.

O titular Denarc, Davi Cordeiro, explicou que a “apuração revelou o modus operandi e a logística dos grupos criminosos, identificando fornecedores, compradores e indivíduos que movimentavam o lucro do tráfico de drogas através de contas bancárias”.

Na operação, dois suspeitos foram presos em flagrante por porte de documentos falsos, sendo um deles foragido desde 2019.

Já o outro suspeito foi preso em flagrante com uma arma de fogo, munições e drogas.

Os agentes ainda apreenderam veículos, dinheiro, cartões bancários, aparelhos telefônicos e drones.

Os presos foram encaminhados ao Sistema Penitenciário Paraense e estão à disposição da Justiça.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/05/2024/14:08:19

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...