Operação destrói avião, trator e apreende combustível de garimpeiros em operação no território Yanomami

Nesta quarta-feira (8) a Força Nacional mandou 100 homens ao local, para o reforço na segurança. O grupo dá apoio de segurança na base de controle que foi criada no rio Uraricoera para impedir o fluxo de suprimentos para os garimpos. O Ibama também fiscaliza responsáveis pelo comércio irregular de combustível de aviação usado para abastecer as aeronaves dos garimpeiros.

Em operação de combate ao garimpo na Terra Indígena (TI) Yanomami, a força-tarefa do governo federal destruiu um avião, um trator de esteira e estruturas usadas pelos garimpeiros no apoio logístico da atividade na manhã desta quarta-feira (8).

