Operação destrói tratores e caminhões usados na exploração ilegal de madeira em assentamento onde Dorothy Stang foi morta, no PA

Máquinas usadas na exploração ilegal de madeira foram inutilizados — Foto: Divulgação

Operação da PRF e Ibama flagrou crime ambiental em área de históricos conflitos de terra.

Tratores e caminhões usados na extração ilegal de madeira foram destruídos na área do Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Anapu I, mais conhecido como PDS Esperança, no município de Anapu, no sudeste do Pará. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (20).

O assentamento, conhecido por histórico de violência, ficou marcado pelo assassinato da missionária norte-americana Dorothy Stang, em 2005, motivado por conflitos fundiários com terceiros que teriam suas áreas afetadas pela criação do PDS.

O PDS Esperança é um assentamento criado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) com objetivo de compatibilizar o uso sustentável da terra por meio do extrativismo e a agricultura familiar, por meio do Programa Nacional de Reforma Agrária.

A operação, realizada no dia 14 numa ação conjunta com o Ibama e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), contou com apoio de diversos veículos aeronaves não tripuladas. Três tratores de esteira e dois caminhões carregados de madeira, foram inutilizados a fim combater a prática da extração ilegal de madeira na reserva.

Tal ação reforça os esforços das instituições parceiras no combate aos crimes ambientais, bem como fortalece os laços entre as principais instituições ambientais e de segurança pública do país.

A extração ilegal de madeira, matéria recorrente no Norte do país, tem sido protagonista em tragédias no ecossistema da floresta amazônica. A prática, quando feita de maneira predatória e desregulada, impacta diretamente a fauna e a flora local.

Fonte: G1 PA

