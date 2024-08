Polícia prende membro do alto escalão de facção criminosa atuante em Castelo dos Sonhos | PA

Homem de alto escalão do Comando Vermelho é preso em Altamira — Foto: Agência Pará

Criminoso organizava distribuição de drogas e fazia de cobrança de dívidas no distrito Castelo dos Sonhos, segundo as investigações.

Um membro do alto escalão da facção Comando Vermelho foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Pará. Ele apontado por atuar na região do distrito Castelo dos Sonhos, em Altamira, no sudoeste do estado.

A prisão foi nesta terça-feira (20), durante a segunda fase da operação “Arce Purgatio”, que busca identificar e prender as principais lideranças da organização criminosa.

O criminoso é considerado um integrante de alto escalão na hierarquia do grupo, responsável pela distribuição de drogas no município, além de liderar ações de cobrança de dívidas e organizar roubos no distrito.

Os policiais também realizaram a apreensão de diversos itens relacionados aos crimes, como:

uma arma de fogo

32 munições

24 comprimidos de êxtase

um taco com a sigla da facção (CV)

75 gramas de material similar a pasta base de cocaína

140 gramas de material análogo a óxi

100 gramas de material análogo à maconha

2 balanças de precisão

200 pinos para armazenar cocaína

R$ 540 em dinheiro vivo

um celular

O suspeito também foi preso em flagrante pelos crimes de posse de arma de uso restrito e tráfico de drogas.

O delegado de Castelo dos Sonhos, Marcelo Diniz, informou que “a organização criminosa fomenta a prática de diversos crimes no distrito, como exemplo os últimos três crimes de roubo ocorrido na região, no qual o autuado é o autor intelectual”.

Fonte: G1 PA

