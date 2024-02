Enquete UOL BBB: Consulta aponta saída de Rodriguinho com alta rejeição

Rodriguinho está a frente em enquete para eliminação nesta terça-feira (27). (Foto: Divulgação / Globoplay)

Segundo a enquete, o cantor sairá no paredão de hoje (27).

O pagodeiro Rodriguinho deverá ser o eliminado hoje (27) do BBB 24 com alta rejeição. É o que aponta resultado parcial de enquete do portal UOL, em que o Rodriguinho está com 70,81% dos votos para ser eliminado, na frente de Lucas Henrique (16,26%), o “Calabreso”, e Fernanda (12,93%).

A enquete do portal de notícias nacional geralmente tem acertado os eliminados. Neste paredão já participaram mais de 401 mil internautas. Rodriguinho é o participante com uma das maiores rejeições com o público. A votação oficial do paredão do Big Brother Brasil (BBB) 24 está aberta pelo site Gshow. Há duas formas de votação. O voto individual por CPF, que a pessoa deve preencher os dados pessoais e tem direito a apenas um voto para eliminar. Outra forma é o voto da torcida, em que o interessado pode votar quantas vezes quiser com um cadastro do Globo.com.

O resultado oficial será divulgado no programa de hoje (27) após exibição da novela “Renascer”. O programa está agendado para às 22h25.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/02/2024/15:23:20

