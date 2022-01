Operação policial flagra cinco menores pilotando motos no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A vítima é Odair José Monteiro de Jesus. Ele caminhava no acostamento junto com a família quando foi atingido pela moto em um rodovia estadual.

O g1 também solicitou à PM,a Polícia Civil e à prefeitura informações sobre as medidas tomadas após o flagrante de condução irregular por pessoas não habilitadas e aguardava retorno até as 13h30.

As idades dos menores flagrados conduzindo as motos não foram divulgadas, assim como detalhes sobre a situação da documentação dos veículos e a quem pertenciam.

Na mesma região paraense, um homem morreu após ter atropelado por uma criança de moto, no domingo (9). No entanto, segundo a Polícia Militar, a operação realizada em Vigia não foi motivada pela morte e sim, foi uma fiscalização de rotina.

Operação aprendeu 11 motos, cinco delas conduzida por menores. Flagrante ocorreu após morte de homem atropelado por criança no nordeste do Pará.

