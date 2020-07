Mulher morre e mais três ficam feridos em colisão entre carro e moto

(Foto:Reprodução) – O condutor do carro foi preso, enquanto os feridos foram levados ao hospital

Na tarde deste domingo (26), um grave acidente de trânsito tirou a vida de Glenda Cliciane das Chagas Alves, de 28 anos, em São Caetano de Odivelas, nordeste paraense. Além da mulher, três outras pessoas que estavam em uma motocicleta ficaram feridas, e o condutor do carro que se chocou com eles, que estava alcoolizado, foi detido em flagrante.

De acordo com informações da Delegacia do município, a colisão entre carro e moto foi por volta das 17h, na rodovia PA-140. Na moto, vinham Glenda, um homem que pilotava e dois menores de 18 anos. A colisão foi tão forte que matou a mulher no local, sem chances de ser socorrida, enquanto os outros ocupantes do veículo foram socorridos para o hospital de São Caetano em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192).

Em videos que circulam nas redes sociais, é possível ver o condutor do carro prata, que não teve o nome revelado, sendo confrontado por populares, que o seguraram até a chegada da Polícia. Ele foi detido por policiais da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e levado para a delegacia de Polícia Civil de São Caetano de Odivelas, onde segue preso. O corpo de Glenda foi removido à Unidade Regional do Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves em Castanhal.

Nas redes sociais, amigos e parentes lamentaram a morte de Glenda, que trabalhava como atendente de uma lanchonete de São Caetano.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...