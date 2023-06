Operação policial prende 9 envolvidos com crime organizado no sudeste do Pará

Operação ‘Resposta’ em Ulianópolis, no Pará — Foto: Reprodução / PC-PA

Prisões foram em Ulianópolis. Adolescentes também foram apreendidos pela Polícia Civil.

Uma operação contra o crime organizado da Polícia Civil do Pará prendeu em Ulianópolis, no sudeste do estado, nove suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas, crimes de extorsão e roubos.

Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos na operação denominada “Resposta”. Três adolescentes também foram apreendidos, além de quantidade de armas de fogo, munições e drogas, entre maconha, crack e cocaína. A quantidade de apreensões não foi informada.

A operação ocorreu nos dias 27 e junho. Segundo o delegado Cristiano Nascimento, superintendente da PC na região, disse que os criminosos estavam extorquindo comerciantes em Ulianópolis.

“Caso a facção volte a agir no município, com ação de extorsão, a Polícia dará nova resposta a essas ações”, afirma o delegado.

Segundo a PC, o cerco policial foi feito tanto na zona rural quanto urbana. Alguns bens de vítimas foram recuperados, como uma caminhonete e um aparelho de televisão roubados por um grupo de seis criminosos encapuzados. O bando usou armamentos pesados, revólver.

No dia do crime, eles invadiram uma residência entrando pela cozinha e realizaram o roubo. No mesmo dia, eles obtiveram grande quantia de dinheiro via transação bancárias e outros objetos da casa.

O delegado geral da PC, Walter Resende, disse que o trabalho investigativo utilizou recursos de inteligência policial. “Com as prisões e apreensões iremos prosseguir com outras diligências para localizar e prender outros envolvidos”, informa.

A ação conjunta foi comandada pela PC, envolvendo agentes da Delegacia de Ulianópolis, Superintendência de Paragominas, Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) Paragominas, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) Paragominas, Delegacia de Homicídios de Paragominas e Delegacia de Dom Eliseu, com a presença da Polícia Militar.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2023/10:41:12

