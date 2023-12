Vacinação contra a febre aftosa é prorrogada no Pará

Pedido atende à solicitação de produtores rurais do oeste do Pará, região mais afetada pela seca dos rios.

Febre Aftosa é uma enfermidade causada por vírus (família Picornaviridae, gênero Aphthovirus). É uma das doenças infecciosas mais contagiosas dos animais e acomete animais biungulados como: bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos e suínos. Esta doença pode acometer rapidamente criações inteiras.

Visando combater a doença, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) avisa aos produtores rurais que a campanha de vacinação contra Febre Aftosa – Etapa Novembro 2023, que abrange 127 municípios, foi prorrogada no Pará.

O gerente do Programa de Erradicação da Febre Aftosa, fiscal agropecuário George Santos, explica que a forte estiagem registrada na Amazônia este ano acabou gerando o pedido de prorrogação ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), atendendo a uma solicitação de produtores rurais do oeste do Pará, região mais afetada pela seca dos rios.

“Os efeitos do fenômeno El Niño na Amazônia, principalmente na região do Tapajós, dificultou o acesso aos municípios. Os produtores rurais alegaram que estavam com dificuldade logística para realizar o transporte da vacina e também ficou complicado o trânsito dos animais que tinham de percorrer longas distâncias”, explicou o fiscal.

Com o aval do Mapa, o calendário da vacinação ficou com as seguintes datas:

– Comercialização e aplicação da vacina contra Febre Aftosa até 22 de dezembro de 2023.

– Declaração da vacina até 29 de dezembro de 2023.

Etapa novembro

A última etapa do ano da vacinação contra a febre aftosa no Pará iniciou em 1º de novembro e terminaria em 30 de novembro. De acordo com a Adepará, nesta etapa, o produtor deve vacinar bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses de idade. Mais de 11 milhões de animais devem ser vacinados nesta etapa (11.327.869), a maioria bovinos (11.066.132). Os bubalinos são em torno de 261.737.

Rebanho

De acordo com a Gerência do Programa Estadual de Erradicação da Febre Aftosa da Adepará, o índice pecuário do Pará aponta a existência de um rebanho bovino formado por 25 milhões 946 mil 824 animais. Já o rebanho bovídeo, que abrange bovinos e bubalinos, é de 27 milhões 046 mil 689 animais.

Novo sistema

A Adepará mudou o sistema de informações agropecuárias com o objetivo de agilizar os processos agropecuários do Estado. Desenvolvido pela área técnica da autarquia, o Sigeagro (Sistema de Gestão Agropecuário do Estado do Pará) está em funcionamento desde o dia 1º de novembro. Para facilitar a declaração da vacina, foi desenvolvido um tutorial para orientar o produtor a utilizar o Sigeagro (Entrar | Sistema de Gestão Agropecuário do Estado do Pará – adepara.pa.gov.br). Em caso de dúvidas, o produtor deve entrar em contato com o suporte do sistema: (91) 98438-8720.

Retirada da vacina

A vacinação ainda é obrigatória no Pará e deve ocorrer ainda no primeiro semestre de 2024, após isso deverá ser suspensa e o Estado deve obter um novo status sanitário de Zona Livre de Aftosa Sem Vacinação. Com isso, os trabalhos de defesa sanitária que garantem a qualidade do rebanho serão mantidos e intensificados.

Atualmente, o Pará é considerado área livre de aftosa com vacinação e a Agência de Defesa vem desenvolvendo diversas ações estratégicas previstas no Plano Estadual de Erradicação da Febre Aftosa para obter o novo status sanitário, com 88% delas já concluídas.

A retirada da vacina possibilitará a abertura de novos mercados para o setor pecuário paraense, agregação de valor aos produtos de origem animal, geração de emprego e renda, além de outros incentivos à produção pecuária.

Fonte: informações AG. PARÁ / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2023/16:28:49

