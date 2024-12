MPF recomenda ao Incra que finalize regularização fundiária do PDS Terra Nossa no Pará

Foto: Reprodução | O Ministério Público Federal (MPF) recomendou ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) que finalize, no prazo de até 60 dias, a análise e julgamento dos processos administrativos relacionados à supervisão ocupacional do Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Terra Nossa, no Pará.

O MPF também pediu ações de reintegração de posse, treze no total, dos lotes ocupados irregularmente e a alocação provisória de servidores no Incra em Santarém. A recomendação foi feita após a constatação de que a supervisão de 2023 não resultou na análise de todos os processos.

O PDS Terra Nossa tem sido palco de graves conflitos agrários, com violência, ameaças, crimes ambientais e políticas públicas de saneamento básico, educação, saúde e infraestrutura. Os assentados aguardam há quase duas décadas a implantação e concretização das políticas públicas necessárias para a garantia dos seus direitos. 700 lotes ainda precisam ser demarcados e a reserva legal definida.

Essa demora na regularização fundiária permite a presença de grileiros e a degradação ambiental. O MPF destaca a urgência na reintegração de posse como forma de resolver a instabilidade e os conflitos.

O Incra tem 15 dias para responder à recomendação. A omissão na resposta ao Ministério Público Federal dentro do prazo estabelecido será considerada como recusa ao cumprimento da recomendação e poderá implicar a adoção de providências judiciais cabíveis.

Fonte: Por Rodrigo Neves com informações do MPF e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/12/2024/10:23:45

