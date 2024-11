Operação prende tesoureiro de organização criminosa nacional no Pará

Foto: Reprodução | Foram cumpridos três mandados de prisão definitiva por tráfico de drogas contra suspeito.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/PA) prendeu um condenado por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (12/11), no município de Monte Alegre/PA. Foram cumpridos três mandados de prisão e um de busca e apreensão, todos contra o mesmo alvo, suspeito de ser tesoureiro geral e conselheiro dos interiores de organização criminosa de âmbito nacional.

O condenado foi preso dentro de casa, durante o cumprimento do mandado de busca, que resultou na apreensão de documentos e materiais relevantes para o inquérito policial.

Os mandados de prisão foram expedidos pelo Juízo da Vara Única de Monte Alegre, por condenações definitivas por tráfico de drogas. Já o mandado de busca e apreensão, representado pela Ficco/PA, foi cumprido junto com efetivo da Polícia Federal em Santarém, além do Grupo de Trabalho de Facções e Núcleo de Apoio a Investigações (GTF e NAI) da Polícia Civil.

Em 2024, a Ficco/PA já prendeu outras duas pessoas com funções de destaque dentro da organização. Em maio de 2024, uma mulher foi detida em Santa Bárbara do Pará e, em setembro, outra mulher foi presa em Tibau do Sul/RN. Ambas atuavam como tesoureiras gerais da mesma organização criminosa.

A operação é parte da estratégia contínua da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/PA), que é uma força-tarefa composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Civil do Estado do Pará (PC/PA) e a Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP). O objetivo principal da Ficco/PA é realizar ações conjuntas e coordenadas no combate ao crime organizado no estado, principalmente no que diz respeito ao tráfico de drogas e às facções criminosas que atuam na região.

Fonte: PF/PA Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/11/2024/20:28:26

