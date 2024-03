Jovem é resgatado pelos bombeiros após se afogar ao tentar nadar até a Ilha do Amor, em Alter do Chão

Jovem foi resgatado em estado grave pelo Corpo de Bombeiros em Alter do Chão — Foto: Corpo de Bombeiros

O caso aconteceu por volta das 8h20 da manhã deste domingo (3). O jovem identificado como Josias Machado de Araújo Júnior foi resgatado em estado grave.

Um jovem de 18 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros ao se afogar tentando atravessar a nado na orla de Alter do Chão para a Ilha do Amor em Santarém, no oeste do Pará. O trabalho de resgate foi realizado da manhã deste domingo (3). Segundo os Bombeiros, o jovem foi resgatado em estado grave.

Ao g1, o Sargento do 4º GBM, Júlio Cesar Galúcio contou que a equipe foi acionada por volta das 8h20 da manhã por populares informando que havia uma pessoa se afogando.

“Prontamente saímos correndo em direção, mas os catraieiros e amigos da vítima conseguiram tirar do fundo e puxar para a ilha. Quando chegamos o jovem já estava na areia. Fizemos método VOS. Verificamos que tinha pulsação carótida e radial não. Lateralizamos, Colocamos na lancha e trouxemos para a vila”, contou o sargento.

Ainda de acordo com o sargento, o jovem identificado como Josias Machado de Araújo foi levado para a unidade básica de saúde de Alter do Chão em estado grave e posteriormente transferido para a UPA de Santarém.

Populares informaram aos Bombeiros que o jovem estava em um grupo de amigos e há suspeita que eles estavam amanhecidos e sob efeito de bebida alcoólica.

O g1 solicitou o estado de saúde atualizado do jovem e aguarda. Até a publicação desta reportagem, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o quadro clínico era considerado grave.

Atravessar a nado para a Ilha do Amor não é uma prática aconselhável, ainda mais com o início da subida do rio. Por isso, o Corpo de Bombeiros orienta os banhistas quanto à essa prática, confira:

✅ Se beber não se arrisque nadando em locais de grande profundidade;

✅Não nade em locais com correnteza;

✅Não subestime a distância de travessia para a ilha de Alter do chão, pois 75% dos afogados são pessoas que sabem nadar;

✅Se você ver uma pessoa se afogando, ligue 193 e ofereça algum objeto flutuante, não se arrisque caso não tenha boa afinidade com meio líquido, pois você poderá ser mais uma vítima.

Fonte: g1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/03/2024/13:36:12

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...