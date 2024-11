Vídeo: Globocop é atingido ao vivo e faz pouso emergencial

Globocop estava transmitindo ao vivo quando foi atingido | Reprodução/TV Globo

O helicóptero da TV Globo foi atingido enquanto mostrava o trânsito ao vivo ao sobrevoar uma rodovia no telejornal MG1. Ninguém ficou ferido.

Com o intuito de dinamizar as coberturas em tempo real, muitas emissoras de televisão dispõe de helicópteros equipados com câmeras para fazer os registros e transmitir ao vivo durante a programação jornalística.

Nesta quarta-feira (13), um helicóptero da TV Globo, mais conhecido como Globocop, precisou realizar um pouso de segurança emergencial em Minas Gerais após ser atingido por um pombo durante a transmissão ao vivo de um telejornal local.

O repórter Lucas Franco, que estava no ar pelo MG1, jornal local do horário do almoço, apresentando a situação do trânsito, relatou o impacto inesperado da ave contra a aeronave, comentando que o choque foi forte o suficiente para causar uma tremida notável no helicóptero.

“Pessoal, voltamos ao estúdio. Tivemos um ‘probleminha’ aqui e vamos precisar fazer um pouso”, anunciou Franco, tranquilizando os telespectadores.

A apresentadora Aline Aguiar, no estúdio, explicou o que havia acontecido e procurou acalmar o público: “Nós estávamos conversando com o Lucas Franco no Globocop, mas ele precisou interromper para pousar por segurança”, disse. Aline acrescentou: “Um pombo atingiu o helicóptero, e, por precaução, a equipe realizou um pouso seguro. Está tudo bem com todos”.

Mais tarde, Lucas Franco compartilhou um vídeo nas redes sociais para atualizar os seguidores sobre o incidente. “Ei, pessoal! Estamos todos bem e pousamos com segurança. Como a Aline comentou no MG1, o Globocop foi atingido por um pombo”, explicou o repórter, reafirmando o bom estado da equipe após o susto.

Fonte: TV Globo Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/11/2024/20:28:26

