‘Operação Recidiva’ desarticula ação de facções criminosas em Santarém

De acordo com o superintendente, facções criminosas se organizam por todo o estado, e a operação foi organizada pelo núcleo de inteligência com o intuito de desarticular as associações.

Uma operação da Polícia Civil foi deflagrada na manhã desta terça-feira (8), em Santarém, no oeste do Pará, ao todo, foram expedidos 32 mandados de prisão e busca e apreensão, sendo que quinze já haviam sido cumpridos até o fim da manhã.

