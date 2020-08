Viatura da Polícia Civil se choca com caminhão boiadeiro em vicinal de Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo informou inicialmente a Polícia Civil, não houve a ocorrência de feridos graves, somente o condutor do viatura que sofreu algumas escoriações no braço e passa bem.

De acordo com informações apuradas, a viatura trafegava pela vicinal Norte Sul, a cerca de 30 km de+, quando, em uma dada curva, ocorreu a colisão contra o caminhão. As causas que provocaram o acidente ainda não foram divulgadas.

Uma viatura da Polícia Civil do município de Trairão se chocou violentamente com um caminhão boiadeiro na vicinal Norte Sul, região compreendida por Itaituba, no início da tarde desta quarta-feira (12).

