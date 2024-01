Operações apuram sonegação fiscal em Mato Grosso; prejuízo de R$ 370 milhões

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira (31) duas operações com o objetivo de combater sonegação fiscal. A ação visa desmantelar dois grupos criminosos que causaram prejuízos aos cofres públicos que ultrapassam os R$ 370 milhões por meio de diversas fraudes fiscais relacionadas ao ICMS.

Ao todo, foram expedidas 24 ordens judiciais entre mandados de prisão e busca e apreensão, que são cumpridos em 7 cidades de 3 estados brasileiros, sendo eles, Mato Grosso, Pará e Paraná.

Atuação está alinhada ao planejamento estratégico do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), com atuação integrada de diversos órgãos estatais.

Além da criação de diversas empresas de fachada, na operação Odisseia ficou constatado que o grupo criminoso se valeu de ardil para induzir ao erro o Poder Judiciário, obtendo liminares indevidas, com o escopo de fraudar a fiscalização e lesar os cofres públicos. Na mesma operação, foi observada a utilização de dados cadastrais de contadores já falecidos, fato que tinha o objetivo de dificultar e responsabilizar o verdadeiro responsável contábil que operava para a organização criminosa.

Já na operação Déjà vu, assim como na operação Odisseia, identificou-se a criação de diversas empresas registradas em nome de laranjas, com a intenção de viabilizar a sonegação de impostos, muito provavelmente mascarando a origem real dos produtos e o produtor rural responsável de fato pela expedição da nota fiscal.

Dentre os bens sequestrados estão residências de luxo nos principais condomínios da capital cuiabana, veículos, embarcações e o bloqueio de contas das pessoas investigadas, visando reparar o dano ao erário.

Fonte: ReporterMT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/01/2024/13:18:49

