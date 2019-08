Belterra recebe certificado de ‘Município Verde’ por ações de combate ao desmatamento

Certificação de Município Verde concerdida pelo Coges aos municípios que cumpriram metas em 2019 — Foto: Prefeitura de Belterra/Divulgação

Coges concede certificado de ‘Município Verde’ a Belterra, por ações de combate ao desmatamento

Prefeito Jociclélio Macêdo foi a Belém para receber o título. Programa é coordenado pelo Governo do Pará.

No segundo dia da 26ª reunião do Comitê Gestor (Coges) do Programa Municípios Verdes (PMV), nesta terça-feira (20), no auditório do Ibama, em Belém, capital do Pará, o título de “Município Verde” foi concedido a Belterra, oeste do Estado, por ter cumprido as metas estabelecidas no combate ao desmatamento.

Para o prefeito Jociclélio Macêdo (DEM), o título vem premiar o trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (Semat) de Belterra.

“É muito gratificante essa honraria, uma vez que desde o início da gestão a gente vem tentando aliar o desenvolvimento socioeconômico do município de Belterra com a preservação ambiental. Esse título é uma prova de que as coisas estão sendo feitas com muita responsabilidade. Nós queremos ver o nosso município desenvolvido, mas saem abrir mão de preservar nossas belezas naturais. Por isso, para nós é importante o reconhecimento de todo o esforço que tem sido feito pelo nosso governo para a preservação ambiental”, destacou Macêdo.

Na cerimônia de entrega do título de Município Verde, o prefeito Jociclélio Macêdo esteve acompanhado da titular da Semat, Tâmela Pereira e dos vereadores Ulisses José Medeiros (PSDB), Jurandir Dantas (PV) e Jonas Palheta (PSD).

O Programa Municípios Verdes (PMV) é desenvolvido pelo Governo do Pará em parceria com municípios, sociedade civil, iniciativa privada, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Ministério Público Federal (MPF).

O objetivo do PMV é combater o desmatamento no Estado, fortalecer a produção rural sustentável por meio de ações estratégicas de ordenamento ambiental e fundiário e também de gestão ambiental, com foco em pactos locais, no monitoramento do desmatamento, na implantação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e na estruturação da gestão ambiental dos municípios participantes.

Lançado em março de 2011, por meio do Decreto Estadual nº 54/2011, o programa é coordenado pela Casa Civil do Governo do Pará.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

20/08/2019 16h19 /Belterra

