Corpo de adolescente é encontrado com corte na garganta e pés e mãos amarrados em Altamira

Corpo não foi identificado e foi removido para o Instituto Médico e Odontológico Legal (Imol). (Foto:Reprodução / Via Confirma Notícia).

Vítima de suposta execução foi identificada como Jardeilson Sousa Vieira, de 17 anos

O corpo de um adolescente, identificado como Jardeilson Sousa Vieira, de 17 anos, foi encontrado com sinais de violência na manhã desta sexta-feira, 25, caído na calçada, em frente a um estabelecimento comercial, na travessa Capitão Pereira, bairro Brasília, em Altamira, sudoeste do Pará.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar ao site do interior, testemunhas relataram que ouviram sons de tiros no bairro, ainda no início da manhã, mas não há informações de que haja marcas de tiros de arma de fogo no corpo da vítima.

O cadáver foi encontrado com as mãos e pés amarrados e com um corte profundo no pescoço, que teria sido feito por uma arma branca, tipo faca. A Polícia Militar fez o isolamento do local e acionou as polícias Civil (PC) e Científica (PCP). Os peritos do Instituto Médico e Odontológico Legal (Imol) fizeram a remoção do corpo.

Até o momento ninguém foi preso e não há informações sobre a motivação do crime. A redação integrada de O Liberal aguarda as atualizações da Polícia Civil do Pará. (Com informações de Confirma Notícia).

