Ouça agora o novo hit de Pabllo Vittar e Duda Beat

O novo hit de Pabllo Vittar e Duda Beat marca o fim da era Batidão Tropical 2 | Foto: Divulgação/Pabllo Vittar

Última canção do álbum de Pabllo Vittar foi lançada às 21h desta terça-feira, 7 meses depois do lançamento do álbum.

Ela chegou! Depois de 7 meses, um show da Madonna, anúncio do Psica, sucesso internacional, colaboração com Zaynara, aniversário e revelações em podcast, Pabllo Vittar finalmente liberou, às 21h desta terça-feira (05), a última faixa bloqueada do seu álbum Batidão Tropical vol. 2, lançado em abril.

A canção inédita é uma colaboração com a cantora Duda Beat e marca o fim da ‘era’ Batidão Tropical 2, que homenageia os ritmos do norte e nordeste do Brasil em canções originais e regravações. Outras duas faixas do álbum foram liberadas em setembro.

A primeira edição do Batidão Tropical, lançada em 2021, homenageou diversos artistas paraenses e famosos no Pará, onde Pabllo viveu parte da infância e adolescência. O álbum contou com regravações de “Apaixonada”, da Banda Batidão, e “Ultra Som”, da Banda Ravelly.

O segundo volume, lançado em 9 de abril de 2024, com três faixas bloqueadas, trouxe novamente regravações de grandes hits paraenses. O álbum incluiu “Pra te Esquecer”, da Banda Calypso, e “Não Vou te Deixar”, de Gaby Amarantos, que teve participação da própria artista.

Além disso, a artista também regravou dois grandes hinos das aparelhagens, mais uma vez das bandas Ravelly e Batidão, são eles “Rubi”, que teve a participação de Will Love, e “Ai Ai Ai Mega Príncipe”.

O álbum também levou a faixa “São Amores” ao sucesso internacional. A canção é do Forró do Muido, antiga banda de Simone e Simaria, e é conhecida no Pará pela regravação da Banda Quero+.

Ouça o novo hit de Pabllo Vittar e Duda Beat:

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/11/2024/16:27:15

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...