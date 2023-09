Ação integrada apreende armamentos e desarticula quadrilha que assaltou banco em Viseu

(Foto: Ascom/Segup) – Nesta segunda-feira (11), uma ação integrada das forças de segurança pública do estado, localizou os envolvidos no roubo a uma agência bancária do Banpará em Viseu.

O crime foi na última sexta-feira (08/09). Durante a ação policial – na zona rural do município – foi recuperado R$70 mil em espécie, além de armamentos, munições, explosivos, coletes balísticos e celulares. Três suspeitos de participarem do roubo morreram após entrarem em confronto com os agentes de segurança.

Segundo informações da equipe policial, as diligências estão sendo realizadas ininterruptamente desde o dia da ocorrência. Hoje, uma denúncia apontou onde possivelmente estariam os suspeitos. Com isso, as equipes iniciaram as buscas próximo ao ramal do Padre Josino, onde encontraram os suspeitos em uma área de mata.

Ao se aproximarem de uma casa, os os envolvidos estavam, dentro da mata, e começaram a atirar contra os agentes de segurança. Houve troca de tiros e três deles vieram a óbito. Outros dois conseguiram fugir para a mata.

Para o Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Ualame Machado, a ação teve êxito na localização dos envolvidos e na desarticulação do grupo criminoso como resultado da integração das forças e a rapidez nos levantamento da investigação.

Apreensões

Além do valor em espécie, foram apreendidos também quatro fuzis, duas armas de fabricação caseira, cartucheiras .32 e .40, mais de 400 munições, 21 carregadores de armas; explosivos, dois coletes balísticos, oito celulares, lanternas e roupas camufladas.

As equipes seguem em diligências para localizar outros dois envolvidos na ação criminosa, que empreenderam fuga para a mata no momento da ação, e ainda, para identificar se existem outros envolvidos.

Integração das forças de segurança do Pará

Participaram da força-tarefa agentes da Polícia Militar por meio do Grupo de Patrulhamento em Ambiente Rural, Batalhão de Operações Especiais, Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana, Guarnições do CPRVII e 19ª Companhia Independente de Polícia; assim como pela Polícia Civil, por meio da Divisão de Repressão ao Crime Organizado, Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos e Antissequestro, Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, Delegacia de Viseu, Núcleo de Apoio à Investigação e Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp).

