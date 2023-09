Por que escola pública de R$ 2 milhões desmoronou no Pará?

Situação do telhado da Escola Municipal Manoel Bernardo da Luz depois do desmoronamento | Foto: Reprodução/Redes sociais

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o desabamento do telhado e a reação dos moradores

A prefeitura de São Domingos do Capim, município do Estado do Pará, informou que apura as causas do desabamento do telhado na Escola Municipal Manoel Bernardo da Luz. O caso ocorreu na tarde do domingo, 3 de setembro de 2023.

Os moradores de São Domingos do Capim, no nordeste paraense, registraram o momento em que uma parte do telhado da instituição de ensino desaba.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A prefeitura do município informou que as investigações para apurar as causas do incidente já começaram. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, os moradores aparecem assustados com a situação.

Por meio de gravação, é possível ouvir estalos que anunciam a queda do telhado. Na sequência, a estrutura cai, e os moradores reagem.

“A escola está caindo”, antecipou uma moradora. “Já pensou se os alunos estivessem aí? E se fosse em uma segunda-feira? Vai rachar.”

Por meio de nota, a prefeitura de São Domingos do Capim informou que começou a investigar as causas do “possível colapso estrutural que ocasionou o desabamento parcial do telhado do auditório na obra de reforma e adequação da unidade escolar Manoel Bernardo da Luz”.

A gestão municipal também garantiu que notificou a Inovare Empreendimentos, Construções e Serviços LTDA, empresa contratada para conduzir a obra, para apresentar informações preliminares sobre o caso.

Escola estava em fase final de obras –Antes do incidente com o desmoronamento do teto, a unidade escolar estava passando por reforma e adequação. As obras, que começaram em março de 2023, custaram quase R$ 3 milhões.

A prefeitura de São Domingos do Capim pretendia concluir a reforma ainda em setembro, dentro do prazo de seis meses, conforme uma placa de aviso (Veja acima).

Assista vídeo

