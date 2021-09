Paciente com suspeita de doença da urina preta consumiu pacu comprado na orla de Santarém

Valdir Rufino dos Santos, conhecido como Valdir Macapá, apresentou sintomas característicos da doença de Haff como urina escura após comer pacu — Foto: Vanessa dos Santos

Entre 2 a 3 horas após consumir o peixe assado, Valdir Rufino dos Santos começou a sentir dores musculares.

Um dos pacientes internados no Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, com sintomas característicos da Síndrome de Haff, conhecida como doença da urina preta, Valdir Rufino dos Santos (Valdir Macapá), 55 anos, passou mal após ter consumido pacu que ele mesmo comprou na Orla de Santarém, no oeste do Pará.

À Tv Tapajós, a filha de Valdir, Vanessa Maria Ebraim dos Santos disse que foi informada pela esposa do pai dela, que ele comprou os peixes na tarde de quinta-feira (9) e que estava bem, sem qualquer queixa até comer o pescado. “Eu não moro com eles. Mas a esposa dele me relatou que ele estava bem, mas cerca de 2 a 3 horas depois de comer o pacu ele começou a se queixar de dores nas pernas, na nuca, no estômago, mas ficou por isso mesmo, porque ele é durão pra doença.

Mas, hoje (sexta) pela manhã o estado dele piorou, as pernas adormeceram, muita dor de cabeça, teve dificuldade de se movimentar, aí ele foi levado para o hospital”, contou.

Ainda de acordo com Vanessa dos Santos, foi coletado sangue de seu pai para exame e os resultados apresentaram alterações. A urina também foi coletada e visualmente ela estava muito escura e as dores persistiam. Após a avaliação do paciente a família foi informada que ele ficaria internado e que havia suspeita de doença da urina preta.

Fonte: G1 Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...