Lotofácil da Independência: confira o resultado do concurso 2320

(Foto/crédito: Reprodução) -Esta é a 10ª edição do concurso especial, que oferece o maior prêmio da história da modalidade

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (11/9), a Lotofácil da Independência. O concurso 2320 está acumulado em R$ 150 milhões e, por ser prêmio especial, não acumula. O concurso teve as seguintes dezenas sorteadas: 02-01-24-06-09-15-13-12-22-03-21-23-25-17-05. A quantidade de ganhadores da Lotofácil da Independência e o rateio podem ser conferidos aqui.

Além da Lotofácil, foram sorteados mais cinco loterias: os concursos 2408 da Mega-Sena; o 5655 da Quina; o 2272 da Dupla Sena; o 1687 da Timemania e o 505 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O prêmio deste ano desbancou o recorde pago no ano passado, em que a Lotofácil da Independência pagou R$ 124,9 milhões, maior premiação da modalidade até então, que foi dividida entre 50 apostas, de 14 estados diferentes.

