Padrasto mata enteado em praça pública de Patrocínio Paulista

(Foto: Reprodução) – Rogério Aparecido Domingues tinha 39 anos

Um homem de 39 anos morreu após ser baleado pelo próprio padrasto na manhã deste domingo, 17, na Praça 9 de Julho, no bairro Santa Cruz, em Patrocínio Paulista.

De acordo com a Polícia Militar, Rogério Aparecido Domingues estava na praça quando, por motivos ainda desconhecidos, foi atingido por disparos efetuados pelo padrasto, identificado como Adriano Gonçalves Chagas.

Os tiros, de calibre 22, deixaram a vítima em estado grave. Rogério foi socorrido e levado para a Santa Casa de Patrocínio Paulista, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar foi acionada e realiza buscas na região para localizar Adriano, que segue foragido.

Um boletim de ocorrência foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, e o caso está sendo investigado.

A mãe da vítima possui um bar nas proximidades do local onde o crime ocorreu.

Fonte: da Redação e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/11/2024/15:24:31

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

