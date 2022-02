PRF faz outra apreensão de drogas em ônibus em Mato Grosso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As informações são do Só Notícias/Herbert de Souza e Fabiano Marques (foto: divulgação)

Conforme Só Notícias já informou, nesta terça-feira, a equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização no quilômetro 12 da BR-070, em Barra do Garças (515 quilômetros de Cuiabá), quando deu ordem de parada a um ônibus que fazia o trajeto Rio Branco (AC) Goiânia (GO). Na mala de uma das passageiras, foram encontrados diversos tabletes de cocaína.

O flagrante ocorreu no quilômetro 387 da BR-364, em Cuiabá. A PRF informou que estava fazendo uma operação na rodovia, quando fez a abordagem ao ônibus. Com o auxílio de cães farejadores, os três tabletes de pasta foram localizados em uma mala.

