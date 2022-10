Parauapebas abre 347 vagas em concurso; salários variam de R$ 2.381,00 a R$ 5.802,48

(Foto:Reprodução) – Prova será dia 11 de dezembro e podem se inscrever profissionais com ensino médio e superior.

As inscrições para concurso público da Prefeitura de Parauapebas, município no sudeste do Pará, poderão ser feitas, de 19 deste mês a 9 de novembro, com o último dia de pagamento da taxa em 10 de novembro.

São 347 vagas para cargos de nível superior, professor (zonas urbana rural) e de nível médio, como agente de trânsito e transporte, agente de combate às endemias, eletricista, fiscal de urbanismo, instrutor de informática.

Na lista, de nível médio, há ainda oportunidades para técnico de laboratório, técnico de radiologia, técnico em edificações, técnico em segurança no trabalho e agente comunitário de saúde. A taxa de inscrição é de R$ 90,00, para candidatos com nível superior, R$ 70,00 para os que têm ensino médio.

O salário para professor com carga horária de 20 horas é de R$ 5.802,48; já para o nível médio, os salários variam entre R$ 2.424,00, para agente de combate às endemias, e R$3.663,10, para agente de trânsito e transporte, entre outros cargos.

Prova Objetiva

A aplicação da prova será no dia 11 de dezembro deste ano, em horário, pela manhã e à tarde, conforme os cargos. Por exemplo, para Professor Área I, Agente de Trânsito e Transporte e Agente Comunitário de Saúde (ACS), a prova será das 8h às 12.

Para os demais cargos, como Fiscal de Urbanismo, Agente de Combate às Endemias (ACE), Eletricista, Instrutor de Informática, entre outros, a prova será das 15h às 19h.

Provas e Resultado final

De acordo com o edital do concurso, no site da fadesp, o resultado definitivo dos cargos com apenas as provas objetivas sairá em 5 de janeiro de 2023. Além das provas objetivas, haverá provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, a ser aplicada em Parauapebas. Para o cargo de professor, haverá, ainda, prova de títulos, de caráter classificatório, conforme regras constantes no Edital.

O cargo de Agente de Trânsito, por exemplo, terá prova de Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório. (Com informações do O Liberal).

