‘Padre do Rock’ morre incendiado após vela acesa cair em batina durante vigília

(Foto: Reprodução/Portal UOL)- Mais de 50% do corpo do padre sofreu queimaduras graves.

Um padre de 60 anos morreu incendiado após deixar uma vela acesa cair em sua roupa, durante uma vigília na cidade de Saragoça, na Espanha, no último sábado (30). O caso ocorreu quando o religioso celebrava a vigília pascal e uma faísca da vela atingiu a batina, se espalhando rapidamente.

Mais de 50% do corpo do padre sofreu queimaduras graves. Ele foi levado ao hospital para atendimento e ficou internado por seis dias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada da última quinta-feira (4).

Sánchez era conhecido como “o padre do rock” em razão do seu amor pela música. Ele foi cantor, compositor e compartilhava algumas apresentações e músicas em um canal no YouTube. Seus shows tinham o objetivo de beneficiar causas humanitárias e ONGs (Organizações Não Governamentais). Fiéis lamentaram a morte do religioso nas redes sociais.

