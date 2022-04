Padre João Holanda morre em Belém após três meses internado

Ex-pároco de Novo Progresso, lutava contra as sequelas de um AVC (Foto: Divulgação)

A Congregação Cavanis e a Paróquia Santa Luzia estão de luto após o falecimento do padre João da Costa Holanda. Na madrugada desse último sábado (9), depois de três meses, internado lutando contra as sequelas de um acidente vascular cerebral, o ex-pároco da Igreja Católica da cidade de Novo Progresso.

Em fevereiro, padre João Holanda estava de férias com familiares, em Belém do Pará, quando passou mal. Foi levado inicialmente para o Hospital Unimed, mas acabou transferido para o centro cirúrgico do Hospital Guadalupe. Seu quadro de saúde vinha oscilando desde então. No último dia 1º, apresentou complicações clínicas e foi necessário iniciar hemodiálise e administrar noradrenalina para a estabilização das funções vitais.

Padre João Holanda tinha 55 anos. Completaria 27 anos de ministério sacerdotal no próximo dia 27 de maio, enquanto padre veio em 1995 para Novo Progresso, no Pará era o primeiro Cavanis na Amazônia.

O velório de padre João Holanda será na igreja dos Capuchinhos, Capela Santa Terezinha, no bairro de São Braz, em Belém. A previsão é que o corpo seja transladado no domingo para a cidade de Igarapé Açu, também no Pará. Ainda não foi informado o horário do sepultamento. Siga em paz, padre João! O senhor conseguiu: foi um bom padre, ajudou as pessoas e buscou o bem de todos. O desejo de ‘dona’ Marieta da Costa Holanda se concretizou!

O Prefeito Gelson Dil de Novo Progresso divulgou nota de pesar nas redes sociais

Nota de Pesar

Na expectativa da Páscoa da Ressurreição do Senhor, a Prefeitura Municipal e a comunidade progressense receberam com imenso pesar a notícia do falecimento do Padre João da Costa Holanda, ocorrido na madrugada de hoje (9/4), em Belém. Nesse momento nos unimos em oração aos seus familiares e a Santa Igreja.

Em seu chamado vocacional, ajudou na fundação da Igreja Católica no Município de Novo Progresso, onde cuidou e amou a nossa comunidade, seu trabalho fecundo despertou jovens ao sacerdócio e acolheu nossas crianças no centro catequético.

Pedimos ao Senhor Jesus, Autor da Vida, que acolha com misericórdia e conceda ao Pe. João o descanso eterno e a justa recompensa, assim nos garante o Apóstolo Paulo:

“Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.

Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo Juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda.

Por:Jornal Folha do Progresso em 11/04/2022/07:37:57

