Pagamento dos servidores públicos estaduais do Pará se inicia no próximo dia 25

Pará tem 2,2 mil vagas abertas em concursos públicos e processos seletivos “Os servidores estaduais executam as suas atividades de forma zelosa, o que é evidente, então também trabalhamos em prol dos seus benefícios e, consequentemente, da sua valorização. Uma das formas de reconhecermos o trabalho desempenhado por eles é manter o pagamento em dia, mesmo diante de um cenário delicado, ocasionado pela pandemia, e isso é uma resultante do trabalho feito pela atual gestão, que alcançou o equilíbrio das contas públicas”, afirma Hana Ghassan, secretária de Estado de Planejamento e Administração (Seplad).

O pagamento será encerrado na quarta-feira (27), com os servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), da capital e do interior.

No próximo dia 25, inicia o pagamento dos salários dos servidores públicos estaduais referente ao mês de outubro. Os inativos militares e pensionistas civis e militares, além dos inativos civis e as pensões especiais da Seplad serão os primeiros a serem pagos.

