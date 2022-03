Pai deixa dois filhos sozinhos em casa para encontrar mulher e meninos morrem

O pai dos meninos de um e três anos deve responder por abandono de incapaz qualificado pelo resultado morte (Foto:Fábio Costa / O Liberal)

O homem deve responder por abandono de incapaz qualificado pelo resultado morte. A mulher que ele foi encontrar faltou ao encontro

Damião Vinicius Costa Rangel foi preso no sábado (12), suspeito de ter deixado dois filhos sozinhos em casa para se encontrar com uma mulher, em Maricá (RJ). A residência acabou pegando fogo e os meninos de um e três anos morreram no local. O homem deve responder por abandono de incapaz qualificado pelo resultado morte. A mulher que Damião foi encontrar faltou ao encontro. (As informações são do jornal Extra).

De acordo com a polícia, os meninos foram deixados dormindo. Antes de voltar para casa, Damião passou em uma padaria e esperou o estabelecimento abrir para comprar pães. Por volta das 6h, ele chegou na residência e notou uma fumaça saindo do local. O homem pulou um muro para tentar socorrer os filhos, mas teria encontrado os dois corpos carbonizados.

Uma perícia foi realizada no local, mas a origem do incêndio ainda é desconhecida. O pai das vítimas foi preso em flagrante. Ele será submetido a uma audiência de custódia, onde um juiz vai confirmar ou não a legalidade da prisão.

Jornal Folha do Progresso em 14/03/2022/08:32:18

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...