Ruas do Povo: Governo e Prefeitura levando asfalto e dignidade para bairros de Novo Progresso

(Foto:Divulgação Ascom Prefeitura)- Programa tem investimento de Banco Chinês, em parceria com o Governo Estadual e Prefeitura de Novo Progresso para Pavimentação de Vias Urbanas, vem sendo executado em toda a cidade, vai melhor ruas do município.

O prefeito Ubiraci Soares (Macarrão –PL), o Secretário de Obras José Lopes, inspecionaram nesta terça-feira, 7 de Julho de 2020, as obras do programa em parceria com Governo do Estado com investimento do banco Chinês – contrapartida ao uso da Rodovia BR 163- , estão sendo realizadas sob o controle da Prefeitura de Novo Progresso, obras de pavimentação, drenagem e calçamento em vias públicas. Nesta fase, estão sendo contempladas ruas no Bairro Jardim América, o início com serviços de drenagem foi lançado com a presença do Prefeito Municipal.

“Este trabalho não vai parar. Muito mais vem por aí”, disse o prefeito, que percorreu as ruas conversando com trabalhadores e moradores como a dona Marcia da Silva Freitas, que mora nas proximidades da Avenida Cristalina. Ao ouvir o relato de dona Maria, Macarrão destacou o sentimento de coletividade dela, que trabalha duramente para manter limpos quintais vizinhos aos seu visando assegurar que a sujeira e transmissores de doença permaneçam longe das pessoas. “É uma benção saber que o asfalto está chegando”, comemorou Marcia, que mora há 13 anos naquela região.

Ruas do Povo

O Chefe do Executivo Estadual, Macarrão (PL), disse que tem orgulho de ver as “Ruas do Povo” recebendo asfalto, o povo merece muito mais, se cada governo que por aqui passou fizesse sua parte , em nossa cidade nos teríamos menos poeira e melhor condições de vida para população. Eu quero mais asfalto estou fazendo convenio com a Caixa Econômica, e quero fazer mais asfalto para o povo, vou executar a pavimentação de mais ruas e vias principais da cidade em regime de urgência. Em breve anunciarei as obras.

Trata-se de uma ação de trabalho inédita na história da administração pública de Novo Progresso. Nenhum governo havia até então sequer anunciado programa tão arrojado.

“Não vamos perder um segundo deste verão”, disse Macarrão, lembrando que o tempo de chuvas passou e que agora os trabalhos serão ainda mais intensos. Isso ocorre, lembrou Macarrão, graças ao esforço do governador Helder Barbalho e o deputado Hilton Aguiar.

Nosso governo é de trabalho, com o trabalho vem geração emprego e renda em diversos setores da economia empregos e renda com a cidadania, que irá influenciar na qualidade de vida da população, melhorias para todos concluiu..

Assista ao Vídeo;

Por :JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...