Primeira edição do “Diálogos Boi na Linha” debate os desafios e avanços da pecuária brasileira na Amazônia Legal

Visando debater os desafios e demandas dacadeia da carne e do couro bovinos na Amazônia Legal, o Imaflora promove, no dia 16 de novembro, a primeira edição do Diálogos Boi Na Linha. O evento, que leva o mesmo nome do programa voltado à promoção da legalidade e da responsabilidade socioambiental na pecuária, é gratuito e será realizado no Carajás Centro de Convenções, em Marabá (PA).

Este primeiro encontro reunirá protagonistas da pecuária do Brasil, em especial do Pará e demais estados da Amazônia Legal. Serão representantes do governo, sociedade civil, frigoríficos e pecuaristas em diálogos sobre temas como reinserção do produtor, pecuária sustentável, monitoramento de fornecedores indiretos, rastreabilidade, transparência e, por fim, os avanços na maturidade da cadeia.

Confirmados para a participação no evento estão o Procurador da República no Ministério Público Federal, Ricardo Negrini; o diretor de Sustentabilidade na Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC), Fernando Sampaio; o presidente da Associação dos Criadores do Pará (AcriPará), Mauricio Fraga Filho; o assessor de sustentabilidade e relações institucionais do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasi (CICB), Ricardo Andrade; a coordenadora na Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar (FETRAF), Noemi Gonçalves; além de Marina Piatto, diretora-executiva do Imaflora, dentre outros especialistas.

“Nosso objetivo com os Diálogos Boi na Linha está alinhado à própria missão do programa: apoiar o desenvolvimento da cadeia, mas buscando garantir que isso ocorra em sintonia com a legalidade, a transparência e a responsabilidade socioambiental. Vamos reunir diferentes atores para debater os desafios, mas também para que eles apresentem o que têm feito de concreto para promover mudanças tão necessárias para o setor”, afirma Lisandro Inakake, coordenador de projetos do Imaflora, à frente do programa Boi na Linha.

A escolha do Pará

De acordo com dados da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), o primeiro colocado na produção de rebanho bovino ainda é o Mato Grosso, com 32.788.192 animais. Porém, com cerca de 26.754.388 animais, o Pará detém o segundo lugar nesse ranking e, segundo a Agência, o crescimento do rebanho paraense é resultado de investimentos em tecnologia e ações de sustentabilidade. A eficiência da pecuária da região está muito relacionada à tecnificação da criação de animais, que resulta em um aumento na produção de gado sem a criação de novas áreas de pastagem.

“O evento será uma oportunidade de conhecer melhor as iniciativas paraenses e, com isso, poder observar se realmente o estado tem conseguido conciliar produção pecuária, legalidade, conservação da floresta e respeito aos direitos dos trabalhadores do setor, além de debater como essas atividades podem ser multiplicadas”, finaliza Lisandro.

Participantes podem se inscrever em https://bit.ly/DialogosBnL2023 .

Sobre o Boi na Linha

Lançado em 2019 pelo Imaflora em parceria com o Ministério Público Federal (MPF), o Boi na Linha articula os elos da cadeia produtiva da carne na Amazônia Legal, interligando produtores, frigoríficos, curtumes e varejistas. O objetivo do programa é garantir a implementação dos compromissos socioambientais assumidos pelos signatários dos TACs.

A plataforma online disponibiliza dados, ferramentas e informações sobre o setor de forma totalmente aberta e transparente para a promoção de uma cadeia livre de irregularidades socioambientais.

Além da parceria com o MPF, a iniciativa conta também com o apoio da ABIEC e financiamento da União Europeia e demais organizações: Moore Foundation, NWF, P4F, iCS e Great for Partnerships do Reino Unido.

Mais informações: https://www.boinalinha.org/



Sobre o Imaflora

O Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – Imaflora – é uma associação civil sem fins lucrativos, criada em 1995, que nasceu sob a premissa de que a melhor forma de conservar as florestas tropicais é dar a elas uma destinação econômica, associada a boas práticas de manejo e a uma gestão responsável dos recursos naturais. O Imaflora acredita que a certificação socioambiental é uma das ferramentas que respondem à parte desse desafio, com forte poder indutor do desenvolvimento local, sustentável, nos setores florestal e agrícola. Dessa maneira, o Instituto busca influenciar as cadeias produtivas dos produtos de origem florestal e agrícola; colaborar para a elaboração e implementação de políticas de interesse público e, finalmente, fazer, de fato, a diferença nas regiões em que atua, criando ali modelos de uso da terra e de desenvolvimento sustentável que possam ser reproduzidos em outros municípios, regiões ou biomas do País.

Mais informações: https://www.imaflora.org/

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/10/2023/07:30:38

