Pai é suspeito de estuprar filha de 11 anos em Itaituba-Pará

(Foto: Divulgação)– O caso foi registrado na noite de domingo (18), por volta das 23h. Segundo informações, a menina ficou sob os cuidados do pai por horas, antes da suspeita do crime surgir.

Uma suspeita de estupro contra uma menina de 11 anos foi registrada na noite deste domingo (18) em Itaituba. O pai da menina é acusado de cometer o crime enquanto a mesma estava sob os seus cuidados em sua residência.

Segundo informações, a criança ficou com o pai por cerca de 5 horas, antes de ser levada para a residência da mãe. Durante o banho da menor, a mãe notou que suas partes íntimas estavam avermelhadas e que ela se queixava de dor. Questionada sobre o ocorrido, a menina teria afirmado que tinha sido tocada pelo pai.

Ainda segundo informações, a mãe da menor dirigiu-se à delegacia para relatar o ocorrido e tomar as devidas providências. A criança deve ser submetida a exames.

