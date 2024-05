Pai é preso por abusar sexualmente da filha em Altamira-PA

(Foto: reprodução/ Adobe Stock)- A própria vítima denunciou que sofria abuso sexual pelo pai desde os seis anos de idade, durante uma palestra realizada na comunidade indígena Volta dos Araras, Aldeia Terrawangã, da campanha “Maio Laranja”, que combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Saiba mais sobre o caso e as medidas legais adotadas.

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), representado pela Promotora de Justiça Titular de Senador José Porfírio, Karoline Bezerra Maia, pediu nesta quarta-feira (15), a prisão preventiva de um homem acusado de abusar sexualmente da própria filha indígena, de 12 anos,.

A prisão do suspeito ocorreu na comunidade Volta dos Araras, Aldeia Terrawangã, no Município de Senador José Porfírio, em Altamira, Sudeste Paraense.

De acordo com as autoridades, a própria vítima ter denunciado que sofria abuso sexual pelo pai desde os seis anos de idade, durante uma palestra realizada na comunidade, da campanha “Maio Laranja”, que tem como tema o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

O pedido de prisão preventiva visava impossibilitar a continuidade da prática criminosa que já acontecia por anos, bem como evitar a evasão do acusado da comunidade. Após a decretação da prisão, o pai ainda empreendeu fuga, tendo sido capturado pela Polícia Civil ainda no Município de Altamira.

A criança e a mãe estão recebendo atendimento psicológico e acolhimento através do Conselho Tutelar do Município.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/05/2024/10:05:42

