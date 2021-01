Detran interrompe atividades na primeira semana de janeiro no Pará

Atendimento no Detran fica suspenso. — Foto: Detran/PA

Serviços voltarão à normalidade a partir do dia 11 de janeiro de 2021. Paralisação visa o aprimoramento do sistema do órgão.

O atendimento ao público fica suspenso nos dias 4, 5, 6, 7 e 8 de janeiro de 2021 no Departamento de Trânsito do Estado (Detran). A paralisação temporária de cinco dias durante a primeira semana de janeiro visa ao aprimoramento do sistema do órgão.

Neste período, o atendimento fica interrompido na sede do órgão, postos, Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) e no site oficial. Os serviços voltarão à normalidade a partir do dia 11 de janeiro de 2021.

Além dos ajustes para o atendimento e atualização do calendário de licenciamento anual dos veículos e das taxas administrativas em decorrência do valor da Unidade Padrão Fiscal do Pará para 2021, o Detran aproveitará esse período para implantar o modelo eletrônico do Certificado de Registro de Veículo (CRV) de forma exclusiva.

No Pará, já está em uso a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) no modelo digital. Agora, o Certificado de Registro do Veículo, anteriormente conhecido como Documento Único de Transferência (DUT), também ficará disponível no modelo eletrônico.

“O CRV será exclusivamente eletrônico a partir de janeiro. Ou seja, o usuário terá a oportunidade de não depender de nenhum documento físico em papel moeda. CNH, CRV e CRLV serão em formato digital”, afirma Marcelo Guedes, diretor geral do órgão.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...