Pai é preso por estuprar a própria filha, no Pará

Suspeito foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil de Tomé-Açu para os procedimentos de flagrante. | FOTO: divulgação

A vítima procurou a polícia para fazer a denúncia. Ela já teria sofrido um aborto após ser abusada pelo pai

Um crime hediondo sobre todos os aspectos. Uma adolescente procurou a Polícia Civil da cidade de Tomé-Açu na região nordeste paraense para relatar ter sido vítima de estupro por parte do seu próprio pai.

Ouvida durante o registro do fato, a vítima muito nervosa relatou que inclusive já teria sofrido um aborto de um filho oriundo destes constantes abusos sexuais praticados pelo pai.

A situação criminosa já vinha se arrastando há algum tempo e se agravou nos últimos dias quando o pai identificado como João de Cristo Abreu a ameaçou de morte caso ela contasse sobre os abusos.

Diante da situação crítica, a Polícia Civil de Tomé-Açu, vinculada a Superintendência Regional do Guamá, montaram uma operação no sentido de prender dentro do flagrante de ameaça o suspeito que ao perceber a presença da polícia empreendeu fuga em uma motocicleta.

Os policiais iniciaram um acompanhamento até conseguir abordar João de Cristo Abreu que no momento portava um facão. Ele foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil de Tomé-Açu para os procedimentos de flagrante.

Ele foi autuado em flagrante pelo crime de estupro qualificado com base no artigo 213, parágrafo 1º e perseguição 147-A, todos do Código Penal Brasileiro e após os exames foi custodiado ficando agora a disposição do Poder Judiciário de Tomé-Açu.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 29/05/2023/09:01:11

