Avô é preso por abusar sexualmente de neta de 3 anos no Pará

(Foto:Reprodução) – O idoso, de 71 anos, foi denunciado pela mãe da criança, que passou por uma avaliação médica

Os avós têm papel de grande importância na vida das crianças. Eles representam uma referência familiar e carregam consigo experiências e lições únicas. Ter o contato com a figura dos avós é essencial para o desenvolvimento de uma criança. Porém, infelizmente, essa relação nem sempre é tão boa assim.

Um idoso de 71 anos foi preso nesta quarta-feira (30), após ser acusado de estuprar a própria neta, uma criança de apenas 3 anos, em Parauapebas, no sudeste paraense. O crime foi descoberto após a menina sentir fortes dores na região pélvica. A mãe da criança denunciou o idoso.

De acordo com a delegada Ana Carolina Carneiro, da Delegacia da Mulher do município, a mãe da criança procurou a polícia após ir ao hospital com a filha. Os médicos informação que a menina estava com alargamento e vermelhidão no canal vaginal, o que indica estupro.

A babá da criança relatou que ela sempre reclamava de dores quando retornava da casa dos avós, onde ela costumava passar os fins de semana.

O avô negou as acusações e exigiu provas do suposto estupro. Porém, a delegada informou que diante dos fatos apresentados, decidiu autuar o idoso em flagrante.

Com informações do Correio de Carajás

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...