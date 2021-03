Pai escalpela filho com faca por não gostar de corte de cabelo ‘homossexual’

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do portal Metrópoles

De acordo com o delegado Thiago César de Oliveira Silva, responsável pela investigação, o pai, de 33 anos, confessou o crime. Ele alegou ter chegado bêbado à sua casa e cortado o “couro cabeludo do garoto, como espécie de punição”.

A criança levou 15 pontos na cabeça. De acordo com a polícia, o menino passa bem, apesar de estar em choque. O crime ocorreu em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF).

Um homem foi preso após escalpelar o filho, por não gostar, segundo chamou ele, de corte de cabelo “homossexual”. A vítima tem apenas 10 anos. As informações são do portal Metrópoles.

You May Also Like