Concurso Adepará: locais e horários das provas são divulgados

De acordo com o edital de convocação, as avaliações para a carreira de agente fiscal agropecuário, de nível médio/técnico, ocorrerão no turno da manhã, com abertura dos portões às 7h e fechamento às 8h. Já os candidatos ao cargo de fiscal estadual agropecuário, de nível superior, terão as provas aplicadas à tarde, com abertura dos portões às 13h15 e fechamento às 14h15.

Confira os locais de provas do concurso Adepará 2018

Confira o edital de convocação das provas do concurso Adepará

Os candidatos terão quatro horas para responderem 50 questões, abrangendo Conhecimentos Básicos – Português, Ética e Qualidade no Serviço Público, Legislação Geral e Noções de Informática – e Conhecimentos Específicos, além do exame discursivo.

Para os concorrentes a fiscal, a prova discursiva consistirá em uma questão sobre Conhecimentos Específicos. Já para agentes, a avaliação será composta por uma redação de texto dissertativo, cujo tema será proposto pela banca.

Para ser aprovado na prova objetiva, o candidato deverá obter 50% ou mais do total de pontos previstos na avaliação, e não poderá, sob pena de eliminação, obter pontuação igual a zero nas questões de Língua Portuguesa.

As avaliações dissertativas só serão corrigidas e consideradas na pontuação final do concurso, caso os candidatos tenham sido classificados na prova de múltipla escolha e se classifiquem até o limite de cinco vezes o número de vagas do cargo escolhido.

Os aprovados no cargo de nível superior, em ambas as avaliações, ainda serão avaliados em uma prova de títulos, com convocação prevista para o dia 20 de novembro, e envio dos documentos entre os dias 20 e 26 do mesmo mês, por meio do Instituto AOCP, organizador da seleção.

O concurso Adepará oferece 50 vagas efetivas, para os níveis médio e superior. Do total de oportunidades, 37 são para o cargo de agente fiscal agropecuário, sendo 34 para ampla concorrência e três reservadas às Pessoas com Deficiência (PcD). Nesse caso, o requisito é o nível médio completo, com curso profissionalizante de técnico Agrícola ou de Agropecuária. A remuneração é de R$1.489,86, para 40 horas por semana.

As vagas do cargo de agente serão distribuídas pelas regionais de: Almeirim (três), Breves (seis), Itaituba (duas), Novo Progresso (uma), Oriximiná (cinco), Paragominas (uma), Rondon do Pará (duas), Santarém (uma), São Geraldo do Araguaia (duas), Tucumã (nove), Tucuruí (uma) e Xinguara (quatro).

Já para o nível superior todas as oportunidades são para fiscal estadual agropecuário, sendo dez na especialidade de Medicina Veterinária e três em Agronomia. No primeiro caso, as lotações são para as unidades regionais de Altamira (uma), Breves (uma), Itaituba (uma), Redenção (uma), São Geraldo do Araguaia (duas), Santarém (uma), Tucumã (uma), Tucuruí (uma) e Xinguara (uma).

Já para a especialidade de Agronomia, as oportunidades são para Altamira (uma), Santarém (uma) e Tucumã (uma). Para concorrer, além do diploma de curso superior na respectiva área, também é necessário o registro no órgão de classe. O fiscal estadual agropecuário tem remuneração inicial de R$3.486,71, para jornada de 40 horas.

